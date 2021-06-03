Evcil Hayvan Kuaförü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 5164.07

Meslek Adı : Evcil Hayvan Kuaförü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Ev Hayvanları Yetiştiricileri Ve Hayvan Bakıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan,tüy kesimi yapan, evcil hayvanı yıkayan, tırnak ve pati bakımı ile diğer bakımları yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Evcil Hayvan Kuaförü;

a) İş organizasyonu yapmak(çalışma ortamını hazırlamak,makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak, müşteri ilişkileri ve talepleri süreçlerini yürütmek, iş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak,

b) Tüy kesimi yapmak (kesim için hazırlık yapmak, ön kesim yapmak,yıkama sonrası tüye son şeklini vermek (rötuş yapmak),

Kesim sonrası işlemleri yapmak,

c) Yıkama yapmak,

g) Tırnak ve pati bakımı yapmak,

h) Diğer bakımları yapmak.vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Evcil Hayvan Kuaförü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri mesleği için “5151.03” kod olarak kullanılır iken Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme) mesleği için “8161.23” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Evcil Hayvan Kuaförü Meslek Kodu “5164.07” olarak belirlenmiştir.

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