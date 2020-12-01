Evde bakım parası yatan iller 1 Aralık| İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

1 Aralık evde bakım parası yatan iller! Kasım ayını geride bırakırken evde bakım parası araştırma konusu oldu. Evde bakım maaşlarına 2020 yılında zam yapıldı. Evde bakım maaşlarının zamlı güncel hali ise bin 544 lira oldu. İşte 1 Aralık evde bakım parası yatan iller! Merak edilen detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER NERELER? 27 KASIM CUMA

Evde bakım maaşı sorgulama için Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, SMS ile sorgulama gerçekleştirebiliyor. Sorgulama yapmak için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS göndermek gerekiyor. Mesaj gönderilmesi durumunda 1 sms ücreti operatörünüz tarafından alınır. Eylül 2020 Evde Bakım Paraları Ne Zaman Yatar? Eylül ayın ilk günleri en çok merak edilen soru ” evde bakım maaşları ne zaman yatmaya başlar? ” sorusu oluyor. Geçmiş ay bakım maaşları yatma düzenine göre evde bakım maaşları ayın ikinci haftası itibari ile yatmaya başlıyor. Bu ay içinde bakım maaşlarının yine ayın ikinci haftası itibariyle yatacağını tahmin ediyoruz. Bakım Maaşı Hesabınıza Yatmışsa Değerli okurlarımız İlinizde evde bakım parası hesabınıza yattığında yorum kısmına yazabilir ve sizin ile aynı ilde oturan diğer bakım maaşı alanları bilgilendirebilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla henüz illerde ödemeler yapılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

E Devlet'ten ""Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşı sorgulaması gerçekleştirilebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.457 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.5 liraya çıkabilecek. Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.457 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1. 566 liraya çıkabilecek.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI 2020 NEDİR?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir. Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.

EVDE BAKIM ÜCRETİNİ KİMLER ALIR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

İKRAMİYE NEDENİYLE EVDE BAKIM DESTEĞİ KESİLENLER NE YAPACAK?

Bayram ikramiyesi nedeniyle evde bakım yardımı kesilenler, başvurularını yaparak şartları sağlıyorlarsa yeniden bu desteğe kavuşacak. Yılda 2 bin lira ikramiye alanların hanesine Aylık bin 305 lira 97 kuruş evde bakım desteği de girebilecek. Aylık avantaj bin 472 lira 63 kuruş (1.305,97 Tl + 166,66 TL) olacak. İkramiye nedeniyle evde bakım desteği ödemeleri kesilenlerin alamadığı ödemeleri de toplu olarak yapılacak.

EVDE BAKIM DESTEĞİ TOPLU ÖDEME NE KADAR?

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara geçen yılın ikinci yarısında Aylık bin 179 lira 40 kuruş ödeniyordu. Ocak ayından itibaren de bu tutar bin 305 lira 97 kuruşa yükseldi.Geçtiğimiz yıl haziranda Ramazan Bayramı'ndan önce verilen ilk ikramiye nedeniyle temmuzda yardımı kesilen kişi, 2018'den 7 bin 76 lira 40 kuruş (1.179,40 x 6 ay) ve 2019'un ocak ve şubat ayından da 2 bin 611 lira 94 kuruş (bin 305 lira 97 x 2) olmak üzere 9 bin 688 lira 34 kuruş yardımı toplu olarak alacak.Ağustosta Kurban Bayramı öncesi verilen bin liralık ikramiye nedeniyle eylülde bakım yardımı kesilen kişiye ise 2018'den 4 bin 717 lira 60 kuruş (1.179,40 x 4 ay), 2019'un Ocak ve Şubat ayından da 2 bin 611 lira 94 kuruş olmak üzere toplam 7 bin 329 lira 54 kuruş toplu ödeme olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2020?

Uzmanlar temmuz ayında ikramiyelerde enflasyon ve yeniden değerleme artışı bekliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM VAR MI?Yaklaşık 13 milyon emekli bayram öncesi emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ederken aynı zamanda bayram ikramiyelerinin her bayram öncesi güncellenmesini istiyor. 2018 yılından bu yana iki bayramda da verilen emekli ikramiyesi Emekli ikramiye ile rahat bir nefes alırken, cansuyu olacak bayram ikramiyeleri ile ilgili bir talebi var. Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayarken emekli bayram ikramiyelerini aynı kalmasın değişsin, enflasyona göre de güncellensin diyor. Emekli 3 yıldır zam yapılmayan emekli bayram ikramiyelerinin de artırılmasını istiyor. Emekli bayram ikramiyeleri artırılsın talebi Türkiye Emekliler Derneği'nden geldi. Emekliler Derneği bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılmasını istiyor. Ancak emeklilerin bu taleplerinin karşılık bulup bulmayacağı ise merak konusu. Uzmanlar ise temmuz ayında ikramiyelerde enflasyon ve yeniden değerleme artışı bekliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak. Bu artış, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek

.EVDE BAKIM PARASI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlara 1000 liralık bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

EVDE BAKIM PARASI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2020?

?Bayram öncesinde evde bakım parası yatar mı sorusu vatandaşların gündeminde. Devlet tarafından evinde hasta, yaşlı ya da engelli hastalara bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşlarının bayram öncesi verilmesi gündemde. Fakat bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

EVDE BAKIM AYLIĞI TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM ÜCRETİ ALMA ŞARTLARI

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.