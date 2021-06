Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 5321.01



Meslek Adı : Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu : Sağlık Hizmetleri Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Hasta ve hasta yakını haklarını göz önünde bulunduran, hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hekim tarafından yazılı olarak verilen tedavileri belirlenen esaslar doğrultusunda uygulamak, bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak,

b) Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, ilgili hekim ile durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygulamak,

c) Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izlemek, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirmek ve gerekli önlemleri almak,

d) Hastanın bulunduğu ortamı uygunluk yönünden değerlendirmek ve gerekli düzenlemelerin (ısı, ışık, havalandırma, hijyen, tekstil, zemin duvarlar vb.) yapılmasını sağlamak,

e) Hasta bireyin ve ailesinin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesi ve yerine getirilmesini sağlamak,

f) Hastanın her türlü hareket gereksinimini yerine getirmek, yatak içi-dışı egzersizlerini yaptırmak, hastanın mobilizasyonunu sağlamak,

g) Hastanın her türlü bakım ve tedavi gereksinimlerini karşılamak ve kayıt etmek,

h) Hastalara ilkyardım uygulamalarını yapmak,

i) Hastalara meşguliyet terapisi vermek,

j) Evde bakım hizmetleri ile ilgili olarak her türlü araç-gereci incelemek, kontrol eder ve eksiklikleri ilgili birimlere bildirmek,

k) İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekalet edecek kişiyi önermek,

l) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,

m) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

n) Mesleki gelişim vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri Meslek Kodu “5321.01” olarak belirlenmiştir.

