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Evde karantinada olması gerekirken sokaklarda geziyor! Jandarma uygulamasında yakalandı

Samsun'da jandarma tarafından yapılan uygulamada bir kişinin HES kodu sorgulanmasında korona virüs tespitinin pozitif olduğu, karantinada olması gerekirken sokağa çıkıp dolaştığı tespit edildi.

Evde karantinada olması gerekirken sokaklarda geziyor! Jandarma uygulamasında yakalandı

Samsun'da korona testi pozitif olan şahıs jandarma kontrollerinde yakalandı.  Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kavacık yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması ve HES sorgulama yaptığı bir sırada S.T.'nin (31) HES kodu sorgusunda Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Olayla ilgili nöbetçi savcıya bilgi verildi ve şahıs hakkında hem adli hem de 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 282 "Karantina tedbirlerini ihlal etme" nedeniyle tutanak tanzim edilerek idari yaptırım uygulandı. S.T., 112 ekiplerine haber verilerek ambulansla Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na teslim edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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