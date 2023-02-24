Evgeni İgnatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeni İgnatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeni İgnatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeni İgnatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeni İgnatov 4 Temmuz 1988 tarihinde Kirchevo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Евгени Йорданов Игнатов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeni İgnatov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeni İgnatov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeni İgnatov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evgeni İgnatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeni İgnatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeni İgnatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeni İgnatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sliven

1 Şubat 2010 yılında Sportist Svoge

30 Haziran 2010 yılında Sliven

1 Ocak 2011 yılında Vidima-Rakovski

1 Mart 2013 yılında Chavdar

1 Temmuz 2013 yılında Akademik

1 Temmuz 2014 yılında O. Suchedniów

1 Ocak 2015 yılında Granat

1 Temmuz 2015 yılında Sevlievo

11 Ocak 2016 yılında Kariana Erden

1 Ocak 2021 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2022 yılında Litex Lovech

Evgeni İgnatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeni İgnatov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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