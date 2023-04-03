Evgeniy Tatarinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Tatarinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Tatarinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Tatarinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Tatarinov 6 Şubat 1999 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Татаринов Евгений Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Tatarinov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUTHENTIC.FOOTBALL yapmaktadır. Evgeniy Tatarinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Tatarinov'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Tatarinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Tatarinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Tatarinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Tatarinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ural II

12 Temmuz 2019 yılında Torpedo Moskau

10 Ocak 2020 yılında Ural II

13 Ocak 2020 yılında Ural 2

Evgeniy Tatarinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Tatarinov şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Tatarinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 10 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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