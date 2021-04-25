Usta oyuncu Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdiErtuğ Koruyan kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? | Öldü mü? | Ertuğ Koruyan neden öldü?Survivor'da gerilim hızla tırmanıyor! Birbirlerinin üzerine yürüdülerHercai 69. bölüm canlı izle| Hercai final bölümü Atv canlı izleSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 25 Nisan PazarTeşkilat 8. bölüm canlı izle| Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izleÜnsal Arık kimdir, nereli, kaç yaşında?Avrupa Şampiyonu Ünsal Arık'ın “128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı tişörtüne tepki yağdı!Yangın merdivenine tırmanan şahıs ekipleri harekete geçirdi!Evi kafeye çevirip kısıtlama saatlerinde okey oynadılar
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Evi kafeye çevirip kısıtlama saatlerinde okey oynadılar

Evi kafeye çevirip kısıtlama saatlerinde okey oynadılar

Konya'da kısıtlama saatlerinde faaliyetlerine devam eden bir kafeyi denetleyen polis ekipleri tarafından iş yerinin evden kafeye çevrildiğini ve ruhsatsız olduğunu tespit edildi.

Evi kafeye çevirip kısıtlama saatlerinde okey oynadılar

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saat 02.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Merasim Sokak'ta bulunan bir kafenin kısıtlama saatlerinde faaliyette olduğunun anlaşılması üzerine harekete geçti. Kafenin önünde bir müddet bekleme ve dinleme yapan polis ekipleri, iş yerinin üst katından seslerin gelmesi üzerine kafeye girerek denetlemede bulundu. Yapılan incelemelerde ikamet olan evin ruhsatsız kafeye çevrildiği ve faaliyette olduğu belirlendi. Müşterilerin de olduğu kafede odalar içerisinde masaların yer aldığı ve okey oynandığı anlaşıldı. Nargile sunumunun da yapıldığı kafede bulunan 5 şahsa sosyal mesafeye uymamak, maske takmamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından gerekli idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Kafede bulunmayan iş yeri sahibi O.B. hakkında da gerekli tutanak tanzim edildikten sonra ruhsatsız iş yeri mühürlendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Evi kafeye çevirip kısıtlama saatlerinde okey oynadılar

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT