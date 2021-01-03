Evi yanarken canlı yayın yapan genç pes dedirtti!

Altıparmak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Omar A. ve ailesinin yaşadığı evde, akşam saatlerinde ısıtıcı devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Dumanların evi sardığını gören Omar A.,Dumanların evi sardığını gören Omar A. ve ailesi kendini dışarı attı.

Olay yerine gelen 2 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sokağa çıkan mahallelilere derin bir 'oh' çektirdi.

EVİ YANARKEN CANLI YAYIN YAPTI

Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar sokağa çıkarak yangını izledi. Öte yandan, evi yanan Omar A.’nın elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti. Yangın sebebiyle ev kısmen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.