Koronavirüs can yakmaya devam ediyor! Dünya genelinde vaka sayısı 85 milyonu geçtiABD'de uçak kazası! Evin üzerine çakıldı: 3 ölüEfsane basketbolcu Paul Westphal yaşamını yitirdi!Evi yanarken canlı yayın yapan genç pes dedirtti!Dünyaca ünlü fast food zincirinde skandal! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı!Bandırmaspor-Altay maçı CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYINÇaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS HD 1 LİNKİEbola salgınını bulan profesörden kritik uyarı! Yeni virüs COVİD-19'dan daha kötü olacakABD'den flaş iddia: Koronavirüs, Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı!Tecavüz edip öldürdükleri sevgilileri gömen şüphelilerden pes dedirten rahatlık: İyi çekin
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Evi yanarken canlı yayın yapan genç pes dedirtti!

Evi yanarken canlı yayın yapan genç pes dedirtti!

Bursan'ın Osmangazi ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. O sırada evi yanan gencin sosyal medyada canlı yayın yapması pes dedirtti.

Evi yanarken canlı yayın yapan genç pes dedirtti!

Altıparmak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Omar A. ve ailesinin yaşadığı evde,  akşam saatlerinde ısıtıcı devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Dumanların evi sardığını gören Omar A.,Dumanların evi sardığını gören Omar A. ve ailesi kendini dışarı attı.

Olay yerine gelen 2 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sokağa çıkan mahallelilere derin bir 'oh' çektirdi.

EVİ YANARKEN CANLI YAYIN YAPTI

Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar sokağa çıkarak yangını izledi. Öte yandan, evi yanan Omar A.’nın elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti. Yangın sebebiyle ev kısmen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evi yanarken canlı yayın yapan genç pes dedirtti!Evi yanarken canlı yayın yapan genç pes dedirtti!Evi yanarken canlı yayın yapan genç pes dedirtti!Evi yanarken canlı yayın yapan genç pes dedirtti!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT