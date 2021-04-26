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  3. Evin çatısında mahsur kalan kuşların imdadına itfaiye yetişti

Evin çatısında mahsur kalan kuşların imdadına itfaiye yetişti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde itfaiye ekipleri bir evin çatısında mahsur kalan iki kuşu merdiven yardımıyla kurtardı.

Evin çatısında mahsur kalan kuşların imdadına itfaiye yetişti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan iki kuşu itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde bir evin çatısında mahsur kalan iki kuşu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak mahsur kalan iki kuşu kurtardı.

Ekipler, kurtardıkları kuşlara biraz su verdikten sonra serbest bıraktı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Evin çatısında mahsur kalan kuşların imdadına itfaiye yetişti

Evin çatısında mahsur kalan kuşların imdadına itfaiye yetişti

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