Evinde aniden fenalaşan genç yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre olay Karşıkaya ilçesinde saat 03.00 sıralarında, 6003 Sokak'taki apartmanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, Berat Polatoğlu, bilinmeyen nedenle aniden fenalaştı. Yakınlarının haber vermesiyle birlikte eve 112 Acil sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılılan Berat Polatoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polatoğlu'nun cansız bedeni, şüpheli bulunan ölümü nedeniyle otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berat Polatoğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.