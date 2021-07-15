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Evinde ölü bulunmuşu! Öykü Yündün'ün ölümünün ardından acı gerçek ortaya çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki evinde ölü bulunan Öykü Yündün'ün ölümünün ardından yeni bir dram gün yüzüne çıktı Yündün'ün 13 yaşındayken arkadaşlarının cinsel istismarına uğradığı, annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 29 kişiden 10'nun tutuklandığı ortaya çıktı.

Evinde ölü bulunmuşu! Öykü Yündün'ün ölümünün ardından acı gerçek ortaya çıktı

13 Temmuz günü Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak’ta meydana gelen olayda, Öykü Yündün (21) kapıyı açmaması üzerine erkek arkadaşı olduğu iddia edilen N.Ş. balkondan eve girdiğinde Öykü Yündün'ü hareketsiz şekilde bulmuş, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Sağlık ekipleri Öykü Yündün'ün hayatını kaybettiğini belirlemiş, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Yündün'ün cenazesi, Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. 

Evinde ölü bulunmuşu! Öykü Yündün'ün ölümünün ardından acı gerçek ortaya çıktı

Polis ekipler, şüpheli bulanan ölümün ardından N.Ş.'yi gözaltına almıştı. N.Ş. polise verdiği ifadesinde  gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yündün’ü ölü bulduğunu söyledi. 

Evinde ölü bulunmuşu! Öykü Yündün'ün ölümünün ardından acı gerçek ortaya çıktı

ARKADAŞLARININ CİNSEL İSTİSMARINA MARUZ KALMIŞ

Öykü Yündün'ün ölüm nedeninin bulunması için çalışmalar sürerken eski bir detay ortaya çıktı. Öykü Yündün'ün  2013 senesinde okulda arkadaşları tarafından cinsel istismara uğradığını söylemesi üzerine annesi suç duyurusunda bulunmuş ve 29 kişi hem ‘çocuğa cinsel istismar’ ve şantaj’ suçlarından gözaltına alınmıştı. 

Evinde ölü bulunmuşu! Öykü Yündün'ün ölümünün ardından acı gerçek ortaya çıktı

10 KİŞİ HAPİS CEZASI ALDI

Şüphelilerden 19'unun emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken 10 şüpheli ise  Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Nisan 2014 yılında görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan U.N.K. ve A.E.T.’ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar  İ.K., E.D., S.A. ve Ş.T., U.A., C.B, F.V.B., C.O. ise 3 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

{TITLE_STRIP}Kocaeli'de şüpheli olay! Genç kızı erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulunmuşu! Öykü Yündün'ün ölümünün ardından acı gerçek ortaya çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
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