Evinde ölü bulunmuşu! Öykü Yündün'ün ölümünün ardından acı gerçek ortaya çıktı

13 Temmuz günü Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak’ta meydana gelen olayda, Öykü Yündün (21) kapıyı açmaması üzerine erkek arkadaşı olduğu iddia edilen N.Ş. balkondan eve girdiğinde Öykü Yündün'ü hareketsiz şekilde bulmuş, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Sağlık ekipleri Öykü Yündün'ün hayatını kaybettiğini belirlemiş, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Yündün'ün cenazesi, Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Polis ekipler, şüpheli bulanan ölümün ardından N.Ş.'yi gözaltına almıştı. N.Ş. polise verdiği ifadesinde gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yündün’ü ölü bulduğunu söyledi.

ARKADAŞLARININ CİNSEL İSTİSMARINA MARUZ KALMIŞ

Öykü Yündün'ün ölüm nedeninin bulunması için çalışmalar sürerken eski bir detay ortaya çıktı. Öykü Yündün'ün 2013 senesinde okulda arkadaşları tarafından cinsel istismara uğradığını söylemesi üzerine annesi suç duyurusunda bulunmuş ve 29 kişi hem ‘çocuğa cinsel istismar’ ve şantaj’ suçlarından gözaltına alınmıştı.

10 KİŞİ HAPİS CEZASI ALDI

Şüphelilerden 19'unun emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken 10 şüpheli ise Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Nisan 2014 yılında görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan U.N.K. ve A.E.T.’ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar İ.K., E.D., S.A. ve Ş.T., U.A., C.B, F.V.B., C.O. ise 3 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Kocaeli'de şüpheli olay! Genç kızı erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu