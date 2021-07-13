Kocaeli'de şüpheli olay! Genç kızı erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu

O görüntüler infial yaratmıştı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan camide çocuğa şiddet görüntüleri ile ilgili açıklama

Koronavirüsün kökeni için gözler gizemli vakaya çevrildi! Herkes onu arıyor! Çin diyorduk ama virüs o ülkeden çıkmış olabilir