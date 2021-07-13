Kocaeli'de şüpheli olay! Genç kızı erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Öykü Y. isimli genç kız, erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Genç kızın vücudunda darp izine rastlanmazken olayla ilgili olarak erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta meydana geldi. Öykü Y'nin (21) kapıyı açmaması üzerine erkek arkadaşı olduğu öne sürülen N.Ş, balkondan tırmanarak eve girdi.
Eve girdiğinde Öykü Y.'nin yerde hareketsiz yattığını gören N.Ş. , durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Öykü Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Öykü Y'nin cenazesi, Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Genç kızın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş, emniyete götürüldü.