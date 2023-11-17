Evine çağırdığı ustayı haberi olmadan videoyla kaydetti! Tiktok'ta hiç utanmadan bu sözlerle paylaştı!

Toplum ahlakını bozduğu gerekçesiyle bir çok ülkede yasaklanan Tiktok isimli uygulamaya tepki çeken bir görüntü daha eklendi. Evine usta çağıran genç kadın, o anları ustadan habersiz kaydettiği yetmiyormuş gibi birde üzerine şu sözlerle paylaştı.... detaylar haberimizde.

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Evine çağırdığı ustayı haberi olmadan videoyla kaydetti! Tiktok'ta hiç utanmadan bu sözlerle paylaştı!

Son dönemlerde sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan tepki çeken içeriklere bir yenisi daha eklendi. Sırf etkileşim almak için evine çağırdığı ustayı kayda alan kadının düştüğü nota yorum yağdı.

"BİR DE BENİM PETEKLERE BAKSA"

Petekler ısınmadığı için usta çağırdığını ifade eden kadın, paylaştığı videonun altına "Çok yakışıklı. Bir de benim peteklere baksa ustam" notunu düştü. Kısa sürede viral olan videonun altına yapılan yorumlarda kadın için ağır ifadeler kullanıldı.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları;

- Ahir zaman hakikaten çok zor be...

- Ar, namus kalmamış.

- TikTok kapatılsın.

- Söyleyecek söz bulamadım.

- Edep haya güzel şeyler.

- Midem bulandı.

- Bunların utanma duygusu yok

Kaynak: haberler.com

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