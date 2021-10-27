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Evini açtığı kadına, uykuda tecavüz etti! Bahanesi ise 'azgın' olması

Matthew Cawston isimli bir kişi yağmurdan kaçan bir kadını evine davet etti. Davetini kabul eden kadına gecenin geç saatlerinde tecavüzde bulundu. Olay gecesi uykulu olan kadın ertesi gün kendisini arayıp durumu sorduğunda "Azgındım" diyerek özür diledi.

Evini açtığı kadına, uykuda tecavüz etti! Bahanesi ise 'azgın' olması

27 yaşındaki Matthew Cawston isimli kişi İngiltere'nin Preston Crown Court bölgesinde ikamet ediyordu. Önceden tanışıklığı olduğu bir kadını yağmurda ıslanmasın diyerek evine davet etti. Yağmurun şiddetinin artması üzerine genç kadın Cawston'ın davetini kabul etti.

KANEPEDE UYUYORDU

Arkadaşını kanepede bırakan Cawston uyumaya gittikten birkaç saat sonra tekrar kadının yanına geldi. Pijamasını indirmek suretiyle kadınla zorla ilişkiye girdi. Bu esnada kadın uyanarak, Crawston'a ne yaptığını sordu. Ancak uykusu sebebiyle tam olarak durumu kavrayamadı.

Evini açtığı kadına, uykuda tecavüz etti! Bahanesi ise 'azgın' olması

İTİRAF ETTİ

Yaşanan durumla ilgili şüpheye düşen kadın sonraki gün Cawston'a telefon açtı. Kendisiyle zorla ilişkiye girip girmediğini sordu. Kadından kendisini şikayet etmeyeceğinin sözünü alan Cawston "Evet yaptım, azgındım. Bunun için üzgünüm" itirafında bulundu.

ADAMI ŞİKAYET ETTİ

Olayla alakalı olarak polis merkezine giden genç kadın Cawston'ı şikayet etti. Kısa süre içerisinde harekete geçen polis memurları Cawston'ı yakalayarak gözaltına aldı ve cezaevine gönderdi. 

DELİLLER GERİ ADIM ATTIRDI

Çıkarıldığı mahkemede yaptığı savunmada kadına tecavüz etmediğini söyleyen Cawston, delillerin kadın lehine oluşmasının ardından tecavüzü kabullendi ve pişmanlığını dile getirdi. Yaşananları göz önünde bulunduran mahkeme heyeti Matthew Cawston'a 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi. 

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