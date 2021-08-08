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  3. Evinin önünde dehşeti yaşadı! Talihsiz adam başından vuruldu!

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Talihsiz adam başından vuruldu!

Adana'da evine girmek üzereyken iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kerim H., başından vuruldu. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar olay yerinden kaçarken, talihsiz adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Talihsiz adam başından vuruldu!

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, evinin bulunduğu siteye gelen Kerim H.(40), bahçeden giriş yapacağı sırada bir anda farklı yönlerden yanına gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kerim H. başına isabet eden kurşunlar ile kanlar içinde yere yığıldı.

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Talihsiz adam başından vuruldu!

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hemen olay yerine koşan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kerim H., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kerim H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 adet boş kovan buldu. 

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Talihsiz adam başından vuruldu!

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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