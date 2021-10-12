Evladiyelik ne demek, TDK'ya göre Evladiyelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Evladiyelik ne demek? Evladiyelik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi evladiyelik kelimesi. Peki evladiyelik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre evladiyelik nedir, evladiyelik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EVLADİYELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Evladiyelik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre evladiyelik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzun yıllar eskimeden kalacak kadar dayanıklı (eşya)

