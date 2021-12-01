Evlat dehşeti kan dondurdu! Evi dağıtan babasını kurşun yağmuruna tutarak öldürdü!

Korkunç vahşet, İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. B.Ç. isimli evlat, babasıyla ev dağınıklığı sebebiyle tartışmaya başladı. Baba O.Ç.'nin evi toparlamamasına sinirlenen B.Ç., "neden evi toplamadın, bu ev neden dağınık" sorusu üzerine, dehşeti yaşattı. İddiaya göre sinirlenen evlat, tartışma esnasında 2 el ateş ederek babasını ölüme terk etti.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Tartışmanın alevlenmesiyle sinirden gözü dönen evlat B.Ç., babasına 2 el ateş etmesinin ardından, bulunduğu yerden koşarak uzaklaştı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin polise durumu bildirmesiyle ekipler olay yerine sevk edildi. Talihsiz babayı kanlar içinde ölü bulan polisler, katil evladın peşine düştü. Kısa zaman içinde Esenyurt'ta bir evde saklanan evlat, cinayeti işlediği silahıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.