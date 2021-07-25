Evlendikten 2 ay sonra doğum yaptı! Karnındaki şişliğe 'gastrit' dedi... Yargıtay ise 'kusur yok' kararı verdi!

Yeni evlenen çift evliliğin 2. ayında soluğu hastanede aldı. 38 yaşındaki kadın 38 hafta boyunca hamileliğini 'gastritim var' diyerek kocasından gizledi. Sancısının başlamasıyla eşiyle birlikte hastaneye giden kadın doğuma alınınca gerçek ortaya çıktı.

EŞİNİN HAMİLELİĞİNİ DOĞUMDA ÖĞRENİNCE MAHKEMEYE KOŞTU

Bunun üzerine mahkemeye başvuran koca, karısının kendisiyle evlenmeden önce başka birinden hamile kaldığı ve evlenmelerinden sonra doğum yaptığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

250 bin lira da tazminat isteyen kocayı aile mahkemesi haklı bularak kadının 5 bin lira tazminat ödemesine karar verdi ve çifti boşadı. İstinaf mahkemesi de kadını kusurlu buldu.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR: KUSUR YOK

Yargıtay ise emsal niteliğinde bir karar vererek boşanmak isteyen kocanın açtığı davayı reddetti. Yüksek mahkeme 'çiftler arasında sadakat evlendikten sonra başlar' dedi.

Kararda ''Kadının evlilik öncesi başka bir erkekten hamile kalması ve evlilik birliği içinde doğum yapması boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturulamaz. Evlilik birliği kurulmadan önceki nedenlere dayanarak boşanma davası açılamaz.'' denildi. Eşler arasında sadakat yükümlülüğünün evlilik birliğinin kurulmasıyla başlayacağı belirtildi.

Boşanma davası yerine de 'evliliğin iptali' davasını açılması gerektiğini vurgulandı.