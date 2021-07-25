Helin Avşar'ın banyoda verdiği cüretkar poz olay oldu! Tüm dikkatleri üzerine çekti!Evlendikten 2 ay sonra doğum yaptı! Karnındaki şişliğe 'gastrit' dedi... Yargıtay ise 'kusur yok' kararı verdi!Seren Serengil, sosyetik isim Maria Maksymenko ile denizin ortasında tartıştı! "Allah'ın köylüleri!"SON DAKİKA | Filenin Sultanları Çin'i hezimete uğratarak olimpiyatlara damgasını vurduHalim isminin anlamı nedir, Halim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Diken isminin anlamı nedir, Diken ne demektir? Kuranda geçiyor mu?YKS tercihi yapacak adaylar dikkat! ÖSYM tercih kılavuzu hatalı çıktı! Sakın yanlık kılavuzla tercih yapmayın...SON DAKİKA | MSB: Askerlerimizi şehit edenlere misliyle karşılık verildi29 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu |Aldın Aldın ürünleri: Çadır, Şişme yatak, Kamp sandalyesi ve dahası bu hafta A101'deDehri isminin anlamı nedir, Dehri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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  3. Evlendikten 2 ay sonra doğum yaptı! Karnındaki şişliğe 'gastrit' dedi... Yargıtay ise 'kusur yok' kararı verdi!

Evlendikten 2 ay sonra doğum yaptı! Karnındaki şişliğe 'gastrit' dedi... Yargıtay ise 'kusur yok' kararı verdi!

Nikahtan 2 ay sonra doğum yapan kadının eşi çocuğun kendisinden olmadığını öne sürerek dava açtı. Yerel mahkeme kadını kusurlu bulup çifti boşarken, Yargıtay ise 'çiftler arasında sadakat evlendikten sonra başlar' diyerek 'kusur yok' kararı verdi.

Evlendikten 2 ay sonra doğum yaptı! Karnındaki şişliğe 'gastrit' dedi... Yargıtay ise 'kusur yok' kararı verdi!

Yeni evlenen çift evliliğin 2. ayında soluğu hastanede aldı. 38 yaşındaki kadın 38 hafta boyunca hamileliğini 'gastritim var' diyerek kocasından gizledi. Sancısının başlamasıyla eşiyle birlikte hastaneye giden kadın doğuma alınınca gerçek ortaya çıktı.

EŞİNİN HAMİLELİĞİNİ DOĞUMDA ÖĞRENİNCE MAHKEMEYE KOŞTU

Bunun üzerine mahkemeye başvuran koca, karısının kendisiyle evlenmeden önce başka birinden hamile kaldığı ve evlenmelerinden sonra doğum yaptığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

250 bin lira da tazminat isteyen kocayı aile mahkemesi haklı bularak kadının 5 bin lira tazminat ödemesine karar verdi ve çifti boşadı. İstinaf mahkemesi de kadını kusurlu buldu.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR: KUSUR YOK

Yargıtay ise emsal niteliğinde bir karar vererek boşanmak isteyen kocanın açtığı davayı reddetti. Yüksek mahkeme 'çiftler arasında sadakat evlendikten sonra başlar' dedi.

Kararda ''Kadının evlilik öncesi başka bir erkekten hamile kalması ve evlilik birliği içinde doğum yapması boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturulamaz. Evlilik birliği kurulmadan önceki nedenlere dayanarak boşanma davası açılamaz.'' denildi. Eşler arasında sadakat yükümlülüğünün evlilik birliğinin kurulmasıyla başlayacağı belirtildi.

Boşanma davası yerine de 'evliliğin iptali' davasını açılması gerektiğini vurgulandı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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