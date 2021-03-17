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  3. Evlenmelerine izin verilmeyen gençler el ele tutuşup 4. kattan aşağı atladı

Evlenmelerine izin verilmeyen gençler el ele tutuşup 4. kattan aşağı atladı

Adana'da iddiaya göre evlenmek isteyen iki genç ailelerinin bu evliliğe izin vermemeleri üzerine müstakil evin 4. katından el ele tutuşarak aşağı atladı. Gençlerin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.

Evlenmelerine izin verilmeyen gençler el ele tutuşup 4. kattan aşağı atladı

Adana'nın Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre, 20 yaşındaki Bayram T. ve 20 yaşındaki Büşra D. evlenmek istediler. Ancak Büşra D.'nin ailesi Bayram T. ile evlenmesine izin vermiyor. Bunun üzerine Bayram T., akşam saatlerinde Büşra D.'yi ailesiyle birlikte yaşadığı eve kaçırdı. Büşra'nın kaçırıldığını fark eden ailesi, Bayram T.'nin evine gitti.

Evlenmelerine izin verilmeyen gençler el ele tutuşup 4. kattan aşağı atladı

EVLENMEYİNCE EL ELE TUTUŞUP ÖLÜMÜ SEÇTİLER

Büşra D. ailesinin geldiğini görünce, Bayram T. ile ele ele tutuşup 4 katlı müstakil evin çatısından aşağı atladı. Çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yaşları reşit olan iki gencin başına gelenler üzerine polis yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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