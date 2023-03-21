Evlerden çaldıkları malzemeleri çadırda istiflemişlerdi! Tutuklandılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, hasar gören boş ikametlerden çaldıkları malzemeleri, kendilerine depremzede süsü vererek çadırlarda saklayan 3 şüpheli tutuklandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Evlerden çaldıkları malzemeleri çadırda istiflemişlerdi! Tutuklandılar

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hasarlı evlerden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bazı ikametlerden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

ÇOK SAYIDA EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş ve narkotik ekipleri, detaylı çalışma sonrasında hırsızların boş evlerden çaldıkları elektronik eşya ve diğer malzemeleri, kendilerine depremzede süsü vererek çadırlarda istifledikleri bilgisine ulaştı. Şüphelileri belirleyen polis 2 çadırda arama yaptı. Arama sonucunda televizyon, kombi, fotoğraf makinesi, kurusıkı tabanca, fotoğraf makinesi ile motorlu testere olmak üzere çok sayıda çalıntı eşya ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Hırsızlık olayları ile ilgili olarak da 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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