Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin kırsal mahallelerinden olan Gölcük'te çiftçilikle uğraşan 55 yaşındaki Zeliha Şöher, geçen yıl yüksek gelir getirdiği yönünde adını çok duyduğu kinoa bitkisini yetiştirmeye karar verdi.

Bankadan çektiği 10 bin lira krediyle tohum ve gübre alarak 15 dönüm arazisine kinoa eken Şöher, hasat ettiği yaklaşık 1 ton 700 kilogram ürünü satamadı.

DEVREYE AK PARTİLİ VEKİL GİRDİ

Çiftçi Zeliha'nın ürününün elinde kaldığını öğrenen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, girişimlere başladı. Mahalle muhtarı Resul Köksal ile görüşen Canbey, 15 çiftçinin de aynı mağduriyeti yaşadığını öğrenince kinoa alımı yapan firmalara ulaştı, bazı yöneticileri Gölcük'e getirdi.

İTALYA KAPISI ARALANDI

Görüşmeler sonrası 100 ton ürün peşin para karşılığında satın alınırken, imzalanan sözleşme ile Zeliha Şöher sayesinde kinoa üreticilerine İtalya kapısı da aralanmış oldu.

"YAŞLI ANNEMLE OVADA KALDIM''

Tohumun kilosunu 150 liradan aldığı kinoa için ekiminden hasadına büyük çaba harcadığını dile getiren Şöher, "Özellikle hasadı çok zor oldu. Çalıştıracak kimseyi bulamadım, ürünü tarladan kaldırmak için 10 gün yaşlı annemle ovada kaldım. Hasattan sonra ürünümüz satılmadı, elimizde kaldı. Allah razı olsun milletvekilimizden, onun sayesinde dün satıldı ürünümüz. Benden sonra eken yaklaşık 15 kişinin de ürünleri satıldı. Bundan sonra İtalya'ya gidecek ürünlerimiz." diye konuştu.

"Salçalık domates, biber ve kornişon ekerler, bir de alternatif ürün olarak kinoayla tanıştık geçen sene. Çiftçiler para kazanmak için alternatif ürünler arıyor. Kinoa için zayıflamaya yaradığını, astronotların yiyeceği olduğunu söylediler. İyi gelir getiriyor diye 15 çiftçi ortalama 300 dönüm araziye ekti. Ekildi, biçildi, sulaması, harmanı yapıldı ama kimse bu ürünü almadı. Zeliha teyzemiz sayesinde duyuldu elde ürünün kaldığı. Milletvekilimiz Mustafa Canbey sağ olsun duyarlı bir kişi ve milletvekili olarak bunu görünce benimle iletişime geçti. 2 tır dolusu 100 ton kinoayı peşin parayla sattık. Şu anda herkes mutlu ve memnun. Herkes paralarını cebine koydu, sıkıntı kalmadı Allah'a şükür."

İTALYAN FİRMAYA SÖZLEŞMELİ ÜRETİM YAPACAKLAR

Milletvekili Canbey ise Balıkesir'in bir tarım şehri olduğunu vurgulayarak, kentin "Türkiye'yi doyuran il" olarak bilindiğini söyledi.

Tarımın çok zahmetli bir sektör olduğunu anlatan Canbey, şunları kaydetti:

"Kinoa çok fazla bilinmiyor. Zeliha teyze para getireceğini umarak binbir zahmetle bu ürünü ekmiş, hasadını yapmış fakat satamayınca çok üzülmüş. Sonra öğrendik ki köyde birçok kişi bunu ekmiş, yine çevredeki 9 köyde de ekilmiş. Ciddi bir mağduriyet var, bunu nasıl çözebiliriz diye düşündük. Üç aylık süreçte İstanbul'dan alıcılar bulduk.

Ürünlerin analizlerini yaptırdık, yurt dışından alıcılar bulundu. İstanbul'dan bir şirket gelip bu ürünleri köylülerimizden aldı. İlk başta bilinçsiz bir ekim olduğu için fiyat olarak çok fazla kazançları olmadı köylülerimizin. Sonuçta ürünleri alındı çok mutlular çiftçilerimiz. Nakit olarak da paralarını aldılar, bu konuda da bir mağduriyet söz konusu değil."

Canbey, önümüzdeki dönemde de kinoa bitkisini ekmeye devam edeceklerini ama bu kez İtalyan firmayla yapılan bağlantılar ve imzalanan sözleşme çerçevesinde hareket edileceğini bildirerek, "Sözleşme sonrasında kim ne kadar ürün ekecek, ne kadar para alacak hepsi hesaplanarak bilinçli bir şekilde ürünlerini satmış olacaklar. Sadece kinoa değil diğer tarım ürünleriyle ilgili de sözleşmeler yapılacak. Kinoanın adını duyup ekmişler, tohumu ne kadar, geliri ne kadar bunu bilmiyorlar o yüzden çok fazla kar edemediler. Bundan sonra bilinçli ekecekler bu ürünü, hem de para kazanacaklar. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

KİNOA NEDİR?

Tarihi çok öncelere dayanan ancak yeni yeni gündeme oturmuş olan kinoa, yiyeceklere ve özellikle yer bulduğu diyet programlarıyla dillerden düşmüyor. Peki, kinoa nedir ve nasıl kullanılır? Diyetlerle ve kilo vermeyle adı sık sık anılan kinoa zayıflatır mı?

Tahıllara benzer görüntüsüyle bir mercimek benzeri bir görüntüye sahip olan kinoanın tarihi İnkalara dayanırken; menşei de Güney Amerika'daki And Dağları'dır. Son zamanların en popüler ürünlerinden olan kinoa, chia tohumu ile beraber diyet programlarının vazgeçilmezi durumuna gelmiştir. Peki, bu kadar meşhur olan ve dillerden düşmeyen kinoa gerçekten kilo vermeye yardımcı mı? Kinoa nasıl tüketilir, zayıflatır mı? İşte, kinoa ile ilgili tüm detaylar...

Kinoa nedir, nasıl tüketilir?

Daha evvel de bahsettiğimiz gibi kinoa bir tahıla benzer ancak aslında bir bitkidir. Ispanakgiller familyasının bir üyesi olan kinoa, Güney Amerika halkının uzun zamandır kullandığı bir besindir. 2013 yılına kadar adını dahi bilmediğimiz kinoayı tanımamız, NASA astronotlarının besin ihtiyacını gidermesi vesilesiyle olmuştur. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler 2013 yılını kinoa yılı ilan etmişlerdir.

Etli yapraklarıyla dikkat çeken kinoa bitkisinin besleyici olan ve haberimize söz konusu olan kısmı, yenilebilen minik tohumlarıdır. Kinoanın bu kadar gündeme gelme nedeni su ve gübre problemi olmamasıyla beraber, temel besin kaynakları buğday ve pirincin muadili olabilmesiyle mümkün olmuştur.

KİNOA BESİN DEĞERİ NEDİR?

Bitkinin tüketilen kısmı olan kinoa tohumu, yüksek besin kaynağı olmasıyla dikkat çeker. Aminoasit ve protein kaynağı olan kinoa; insan vücudunun ihtiyaç duyduğu ve ancak gıda takviyesi ile giderebildiği 9 aminoasidin tamamını içerir. En büyük aminoasit kaynağı olan ete oranla kino aminoasitlerinin emilimi bundan çok daha fazladır. Kinoa bunun yanında; vitamin, mineral ve kilo vermenin bir numaralı anahtarı olan lif içerir.

A, B, C, D ve K vitaminleri; magnezyum, demir, çinko, kalsiyum ve fosfor mineralleri açısından zengin olan kinoa, mucize etkileri bünyesinde barındırır. Aynı zamanda kinoa içeriğinde hiç bir şekilde kolesterol yoktur. Bu zengin içeriği sayesinde merakları daha uyandıran kinoa nasıl tüketilmelidir? Kinoanın saymakla bitmeyecek faydaları nelerdir?

İşte, 'kinoa'nın saymakla bitmeyecek mucize faydaları;

Sindirimi kolaydır bu sayede yağ yakımını hızlandırır; az yağlı ve sindirimi kolay olan kinoa, kilo verme esnasında kolaylıkla başvurulabilecek yardımcı gıdalardandır. İnsan metabolizmasını 5 misli hızlandırır ve böylece vücuttaki yağ hücrelerinde kayda değer bir düşüşün gerçekleşmesine katkıda bulunur. Bu sayede hızlıca yağ yakılırken, gıdalardaki besin değeri de korunur. Bebeklere ve çocuklara da tavsiye edilen kinoa, kabızlık için de birebirdir.

Kötü kolesterolü ortadan kaldırır; karaciğerde yer alan, obeziteye neden olan tüm kötü kolesterolleri yakan maddeler içermesi sayesinde, kolesterolle savaşır.

Yaşlanmayı geciktirir; Kinoa hipofiz bezinden büyüme hormonlarının (“gençlik” hormonları) salınmasını teşvik eder. Bu cildin daha genç görünmesini sağlar, yaşlanmayı önler ve uyku kalitesini artırır. Ayrıca içeriğinde bulunan süper oksit dismutaz enzimi sayseinde cildi yıpranmaktan koruyarak dokuları yeniler, bu sayede yaşlanmayı geciktirir.

Veganlar için protein kaynağı; vegan beslenmesini kendisine yaşam felsefesi seçen kişilerde en çok görülen şey, et ve süt ürünleri tüketmemeye bağlı olarak görülen protein eksikliğidir. Kinoa protein içeriği ve değerli aminoasitleri ile; vegan yaşayanlara, kansızlık problemi olanlara içerdiği yüksek demir nedeni ile önerilen bir besindir.

Bağışıklığı kuvvetlendirir, hastalıklara karşı korur; A, B, C, D,E, K vitaminleri içeriği ile; vücudu güçlü ve dinç tutarak, mevsim geçişlerindeki hastalıklara karşı koruma sağlar. Aynı zamanda bahar alerjisine karşı da koruyucudur.

Kemikler ve dişler üzerinde etkindir; Zengin kalsiyum oranı sayesinde kemikleri ve dişleri güçlendiren kinoa, aynı zamanda protein açısından da oldukça zengindir.

KİNOA ZAYIFLATIR MI?

Son zamanlarda diyet programlarının vazgeçilmezi haline gelen kinoa;

*Yüksek miktarda protein içeriği,

*Tokluk hissi vermesi ve kolesterolü engellemesi,

*Zengin kalsiyum içeriği ile metabolizmayı hızlandırması,

*Vücutta ödem oluşmasını engellemesi,

*Spor ve diyet yapanlara vücuda enerji vererek katkı sağlaması,

*Yine diyet ve spor yapanlarda kas ve kemik sağlığını koruması,

*Diyet yapanlarda kilo aldırmadan vücudun birçok besin ihtiyacını karşılaması ile zayıflamak isteyenler için iyi bir yardımcı olmuştur.

Kinoayı kimler tüketebilir? Nasıl kullanılır?

Kolay hazmedilmesi nedeniyle de bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubu için uygun bir besin olan kinoa vejetaryenlerin protein ihtiyacını gidermesi için de ideal bir besindir. Kinoa aynı zamanda gluten içermemesi ile de çölyak hastaları için uygun bir besindir.

Son zamanlarda her türlü yemeğin ana malzemesi haline getirilen kinoa, lezzetli ve hafif bir besindir. Kinoa garnitür olarak yemeklere eklenebilir, çorbalarda kullanılabilir ve pilavı yapılabilir. Un haline getirilerek kek, pasta ve kurabiye hamurlarına konulabilir. Haşlanmak suretiyle pişirilen kinoa, salatalar için uygun bir bileşendir. Bunun yanında bulgur ve pirincin kullanıldığı her türlü yemekte kinoa da kullanılabilir.