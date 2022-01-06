Evli kadınla gönül ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı! O imam hakkında flaş karar: Yasak aşk pahalıya mal oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; bir camide görevli olan cami İmam-Hatibi, Diyanet'te görevli bir kadınla yasak aşk yaşamaya başladı.

Bu gönül ilişkisine ilişkin başlatılan soruşturma sonucunda memuriyetten çıkarılan imama ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

DANIŞTAY, KARARIN UYGUN OLDUĞUNA HÜKMETTİ

İdare Mahkemesi, kararının iptali yönünde hüküm kurarken, İstinaf Mahkemesi ve Danıştay 12. Daire ise, kararın hukuka uygun olduğunu hükmetti.

Davacının temyiz istemi reddedildi. Yargıyı 2'ye bölen olayda, evli kadınla 'gönül ilişkisi' olan imam memuriyetten uzaklaştırılmış oldu.