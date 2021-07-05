Evliliğini geçtiğimiz aylarda bitirmişti! Nur Fettahoğlu yeni bir aşka yelken açtı!

Geçtiğimiz Mart ayında 8 yıllık eşi Levent Veziroğlu'ndan ikinci kez boşanan 41 yaşındaki oyuncu Nur Fettahoğlu, boşanmasının ardından kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü oyuncu Fettahoğlu, kendisinden üç yaş küçük, Altın Portakal ödülü sahibi yönetmen Emre Kavuk'a gönlünü kaptırdı. Çiftin birlikteliğinin temeli Gökçeada'daki film setinde atıldığı öğrenildi.

PROVALARDA AŞK BAŞLAMIŞ

Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı'nın başrollerini paylaştığı ve çekimlerine 14 Haziran'da Gökçeada'da başlanan 'Daha İyi Bir Yarın' filminin yönetmeni olan Emre Kavuk'un, Nur Fettahoğlu'nun aklını başından aldığı konuşuluyor.

Bülen Cankurt'un haberine göre; Kavuk'un yönettiği filme konuk olan Fettahoğlu, okuma provalarında yönetmenle yakınlaşmış. Ardından ikili arasındaki yakınlık aşka dönüşmüş.

Öte yandan geçtiğimiz ay eski eşi Levent Veziroğlu ve kızı Elisa Güzin ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Fettahoğlu, "Kendisi çocuğumun babası, çok iyi iki arkadaşız, başka bir durum olamaz" açıklamasında bulunmuştu.