Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor? Dört kadının hayatlarına yönelik önemli olayların yaşanacağı bir hikayenin anlatılacağı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı merak konusu oldu. Peki Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor? İşte detaylar....

Yeni sezonda Evlilik Hakkında Her Şey isimli yeni dizi izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin olduğu dizinin ne zaman ve hangi kanalda olacağı merak ediliyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor? İşte detaylar... EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNUYOR? Çekimleri İstanbul'da devam eden ve şimdiden konusuyla büyük merak uyandıran dizi setinde mutlu aile pozları paylaşılmaya başladı. Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizinin setinden gelen fotoğraflar ile oyuncuların kısa sürede kaynaştıklarını kanıtladı. FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Evlilik Hakkında Her Şey dizisi Salı günü saat 20.00'da izleyici karşısına çıkıyor... EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek… Evlilik Hakkında Her Şey dizisi konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler? Evlilik Hakkında Her Şey