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  3. Evlilik için gün sayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğünü iptal oldu!

Evlilik için gün sayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğünü iptal oldu!

Uzun zamandır aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çifti cuma günü nikah masasına oturmayı planlarken Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili yaşamını yitirmesiyle düğünü ertelediler.

Evlilik için gün sayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğünü iptal oldu!

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, 8 ay önce evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında düzenledikleri sade bir tören ile nişanlanmıştı. Uzun süredir iş insanı Hacı Sabancı ile aşk yaşayan ve cuma günü hayatını birleştirmeye hazırlanan Nazlı Kayı aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Üvey babası Kaan Dimili'yi kaybeden Nazlı Kayı düğününü erteleme kararı aldı.

3 Eylül Cuma günü Çırağan Sarayı’nda iş insanı  Hacı Sabancı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, üvey babası Kaan Dimili’nin acısıyla sarsıldı. Dimili, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Evlilik için gün sayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğünü iptal oldu!

Bu acı kaybın ardından çift, düğünlerini erteleme kararı alırken yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

“Değerli dostlarımız; 3 Eylül 2021 tarihinde çocuklarımız Nazlı ve Hacı için yapmayı planladığımız düğün törenimizi erteliyoruz. Kızımız Nazlı’nın değerli babası Sayın Kaan Dimili’yi ani bir kalp krizi sonucu ne yazık ki kaybettik. Acımız büyüktür… Dimili ve Sabancı Ailesi.”

Evlilik için gün sayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğünü iptal oldu!

CENAZESİ BUGÜN

Mert Dimili abisinin bugün son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu: “Abim Av. Kaan Dimili’yi geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaybettik. Mekanı cennet olsun. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çarşı Camii’nden kaldırılarak Yeni Mezarlığı’n defnedilecektir. Rahat uyu canım abim…”

Evlilik için gün sayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğünü iptal oldu!

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