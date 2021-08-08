Masumlar Apartmanı dizisinin Dr. Yağmur'u Seda Akman, kabine gitmeye üşenince plajda bikinisini çıkardı!Boksta gelen Olimpiyat altınları minik sporcuları hırslandırdıEvlilik yolunda ilk adımı attılar! Nesrin Cevadzade - Gökhan Alkan çifti sürpriz bir şekilde nişanlandı!Kayınpederinin eşcinsel olduğunu ve kendisini taciz ettiğini iddia etmişti! Mahkeme kararını verdiSON DAKİKA | MSB açıkladı: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiYeni koleksiyonu için çıplak poz veren Kylie Jenner hayranlarını merakta bıraktı!Son dakika! Kaymakamlık açıkladı, Şile'de denize girmek yasaklandı!Aşırı sıcaklardan dolayı trafik ışıklarına şapka yaptılar! Görenler şaşkınlığını gizleyemediAcun Ilıcalı'nın abisiyle benzerliği sosyal medyayı salladı! Ömer Cenker Ilıcalı'nın mesleği dikkat çekti!Kaya Çilingiroğlu, Zehra Çilingiroğlu ve oğluyla fotoğraf paylaştı! Hüseyin Kaya'yı görenler gözlerine inanamadı!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Nesrin Cevadzade - Gökhan Alkan çifti sürpriz bir şekilde nişanlandı!

Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Nesrin Cevadzade - Gökhan Alkan çifti sürpriz bir şekilde nişanlandı!

Birlikte rol aldıkları dizi setinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. Bebek'te görüntülenen Cevadzade nişan hakkında açıklamalarda bulundu.

Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Nesrin Cevadzade - Gökhan Alkan çifti sürpriz bir şekilde nişanlandı!

Evlilik yolunda ilk adımı atan Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade  çiftinden Cavadzade, önceki gün Bebek'teydi. Ünlü oyuncu güzel adımların kendisine de sürpriz olduğunu söyledi.

AİLE ARASINDA 

Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Cavadzade gazetecilerin soruları üzerine, ''Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz- nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu" dedi.

Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Nesrin Cevadzade - Gökhan Alkan çifti sürpriz bir şekilde nişanlandı!

"SEVİNÇLERİN ÜZERİNDE GÖLGE VAR"

Gazetecilerin sorularına cevap vermek istemeyen güzel oyuncu, ''İnsanlar yangınlarla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor. Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım" dedi.

Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Nesrin Cevadzade - Gökhan Alkan çifti sürpriz bir şekilde nişanlandı!

ÇOCUK İSTİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Nesrin Cavadzade, muhabirlerin, "Çocuk istiyor musunuz? Sevgiliniz Gökhan Bey bu duruma ne diyor?" sorusuna, "İnşallah, düşünüyorum. O da çok istiyor" şeklinde yanıt vermişti.

Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Nesrin Cevadzade - Gökhan Alkan çifti sürpriz bir şekilde nişanlandı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT