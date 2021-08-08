Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Nesrin Cevadzade - Gökhan Alkan çifti sürpriz bir şekilde nişanlandı!

Evlilik yolunda ilk adımı atan Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade çiftinden Cavadzade, önceki gün Bebek'teydi. Ünlü oyuncu güzel adımların kendisine de sürpriz olduğunu söyledi.

AİLE ARASINDA

Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Cavadzade gazetecilerin soruları üzerine, ''Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz- nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu" dedi.

"SEVİNÇLERİN ÜZERİNDE GÖLGE VAR"

Gazetecilerin sorularına cevap vermek istemeyen güzel oyuncu, ''İnsanlar yangınlarla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor. Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım" dedi.

ÇOCUK İSTİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Nesrin Cavadzade, muhabirlerin, "Çocuk istiyor musunuz? Sevgiliniz Gökhan Bey bu duruma ne diyor?" sorusuna, "İnşallah, düşünüyorum. O da çok istiyor" şeklinde yanıt vermişti.