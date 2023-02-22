Evripidis Giakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evripidis Giakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evripidis Giakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evripidis Giakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evripidis Giakos 9 Nisan 1991 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ευριπίδης Γιάκος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evripidis Giakos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Evripidis Giakos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Evripidis Giakos'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evripidis Giakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evripidis Giakos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evripidis Giakos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evripidis Giakos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2010 yılında Doxa Kranoulas

31 Aralık 2011 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2019 yılında AE Larisa

4 Ocak 2020 yılında PAE Chania

3 Şubat 2021 yılında Ap. Larisas

1 Temmuz 2021 yılında AE Larisa

2 Ağustos 2022 yılında Anag. Karditsas

Evripidis Giakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evripidis Giakos şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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