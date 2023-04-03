Evzen Maly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evzen Maly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Evzen Maly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evzen Maly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.