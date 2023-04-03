Evzen Maly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evzen Maly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evzen Maly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Evzen Maly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Evzen Maly 3 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Evžen Malý şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Evzen Maly Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evzen Maly'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Evzen Maly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Evzen Maly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FK Jablonec B
Evzen Maly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Evzen Maly şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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FK Jablonec (2014)
TJ Sokol Martinice (2014 - 2015)
SK Studenec (2015 - 2016)
FK Jablonec (2016 - 2022)
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