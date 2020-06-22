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  3. ' Exatlon Challenge' başlıyor! Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu!

' Exatlon Challenge' başlıyor! Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu!

Acun Ilıcalı'nın aylar öncesinden duyurdu 'Exatlon Challenge Türkiye' başlıyor. Ilıcalı yarışmanın tanıtımını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya hesabından yarışmanın tanıtımını yayınlayan Ilıcalı, programın 3 Temmuz 2020'de Netflix'te olacağını duyurdu.

' Exatlon Challenge' başlıyor! Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu!

Acun Ilıcalı'nın aylar öncesinden duyurdu  'Exatlon Challenge Türkiye başlıyor. Ilıcalı yarışmanın tanıtımını sosyal medya hesabından paylaştı. 

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EXATLON CHALLENGE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı'nın uzun sür önce duyurduğu Exatlon Challenge Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu. Exatlon Challenge Türkiye 3 Temmuz 2020'de Netflix'te yayınlanacak.

 

 

EXATLON CHALLENGE TÜRKİYE YARIŞMACILARI

 

İzleyicileri ekran başına kilitleyecek  'Exatlon Challenge Türkiye' de yarışacak yarışmacılar şöyle;

Hayrettin, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Furkan Yaman, Buğra Kazancı, Furkan "Ağırsağlam" Kaya, Aleyna Şen, Öykü Berkan, Barış Erdoğan, Gözde "Miafitz" Demiral, Burçe Yağmur Karabal, Buse Plan, Dilan Ay, Dilara Aydın, Elanur Pat, Hakan "Mendebur Lemur"

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Sunuculuğunu Orkun Işıtmak ve Oğuzhan Uğur'un üstlendiği 'Exatlon Challenge Türkiye'de yarışmacıları ise ünlü isimlerden arasından seçildi.

 

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Heyecan, gerilim ve aksiyon dolu anların olacağı yarışmada, 9'ar kişiden oluşan iki takım yarışacak.

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Birbirinden ilginç ve ürkütücü yarışmaların düzenleneceği 'Exatlon Challenge Türkiye' de  kazanan takım ödül kazanırken; kaybeden takım da ceza alacak.

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İşte'Exatlon Challenge Türkiye' yarışmasından gelen ilk görüntüler;

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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