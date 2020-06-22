Exatlon yarışmacısı Barış Erdoğan kimdir? Barış Erdoğan kaç yaşında?

Barış Erdoğan kimdir? Exatlon yarışmacılarından Barış Erdoğan, Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yarışmanın yayın tarihinin açıklamasıyla en çok aranan isimler arasında yer alıyor. Youtube'da çektiği aksiyon videolarıyla tanınan Barış Erdoğan'ın binlerce takipçisi bulunuyor. Peki Barış Erdoğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? İşte merak ettiğiniz her şey haberimizde...

BARIŞ ERDOĞAN KİMDİR?

1995 (24 yaşında) yılında Norveç/Oslo doğan Barış Erdoğan, parkur ve aksiyonun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu belirtiyor. Kendi adını taşıyan Youtube video paylaşım kanalında, eğitim Videoları, performans ve aksiyon videoları ayrıca arkadaşları ile birlikte bol eğlence, VLOG videolarını takipçileri ile paylaşmaktadır.

Özel yaşamını sosyal paylaşım sitelerinde paylaşmayan Barış Erdoğan bekâr fakat özel yaşamında bir sevgilisi olup olmadığı açıkça bilinmiyor.