Doğan Kabak kimdir? Exatlon yarışmacılarından Doğan Kabak Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yarışmanın yayın tarihinin açıklamasıyla en çok aranan isimler arasında yer alıyor. Youtube'da çektiği araba videolarıyla tanınan Doğan Kabak'ın binlerce takipçisi bulunuyor. Peki Doğan Kabak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? İşte merak ettiğiniz her şey haberimizde...

DOĞAN KABAK KİMDİR?

1980 yılının Nisan ayında dünyaya gelen Doğan Kabak İstanbul doğumludur. Burcu ise Boğa'dır. 16 seneden uzun bir süredir Otomobil Gazeteciliği yapan Doğan Kabak, EVO, Autocar gibi dergilerin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiştir. Günümüzde ise TopGear dergisinin yayıncısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca Health & Fitness dergilerinin yayıncılığını da üstlenmiştir. Genellikle teste aldığı otomobilleri ya da dünyanın bir çok yerinde incelediği modelleri takipçileri ile paylaşmaktadır.

Daha çok sosyal medya hesabı üzerinden, Youtube vb. takipçileri ile paylaşımlarını sürdüren ünlü isim bir otomobil dergicisi ile tanışmış, askerlik görevinin ardından otomobil ile ilgilenme başlamıştır. BBC Top Gear Türkiye Dergisinin imtiyaz sahibi olan Kabak, genellikle, araçların motor gücü, yakıt tüketimi, sürüş rahatlığı, dış görünüm ve diğer tüm aksamları ile ilgili konular üzerine videolar çekmektedir.

Daha önce bir çok ralli yarışlarında yer almış ve dereceler elde etmiştir. Mitsubishi EVO VIII ile 2014 Türkiye Autocross Şampiyonası 7. Sınıf’ta 1. liği bulunmaktadır.

DOĞAN KABAK YOUTUBE VİDEOLARI