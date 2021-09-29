Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve içerisinde dizi, film, maç yayınları, talk showlar gibi bir çok içerik barındıran Exxen, oldukça ilgi görüyor. Üyeliğin paralı olduğu platformda üyelik satın alanlar kaç kişiyle birlikte kullanabileceklerini merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında Exxen aynı anda kaç kişi izleyebilir, tek cihazda kaç kişi kullanabilir? Soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

EXXEN AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

Exxen platformunda birçok farklı üyelik sistemi uygulanıyor. Exxen bireysel üyelik satın alanlar aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda farklı cihazlardan daha fazla kişiyle izlemek isteyenlerin ise Exxenspor ticari paket satın alması gerekiyor.

EXXEN TEK CİHAZDA KAÇ KİŞİ KULLANABİLİR?

Exxen'i tek cihazdan sadece bir kişi kullanabiliyor. Eğer başka bir platform üzerinden de giriş yapılmaya çalışılırsa açık olan otomatik olarak kapanıyor. Exxen'i birden çok kişiyle ya da daha fazla cihazda kullanmak isteyen kişilerin Exxenspor ticari paket satın alması gerekiyor.

EXXENSPOR TİCARERİ PAKET FİYATLARI

Exxen, birden çok cihazda kullanım yapmak isteyen kullanıcıları için Exxenspor ticari paketlerini kullanıma sundu. Bu paketler aylık olarak satılmıyor, sezonluk satın alınması gerekiyor. Exxenspor ticari paket fiyatları şu şekilde:

Exxenspor ticari tek cihazda kullanım: Sezonluk 299 TL

Exxenspor ticari üç cihazda kullanım: Sezonluk 649 TL

Exxenspor ticari beş cihazda kullanım:Sezonluk 949 TL