Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Eylül itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Eylül tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül, "8" olanlar 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek.