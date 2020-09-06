Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri başladı mı?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklamada buludu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Eylül itibarıyla başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Eylül tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül, "8" olanlar 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek.