Eylül Öztürk ve 2.sayfa sunucularının taklit kavgası

İnstagram sayfasının yorum bölümünde bir birine giren Eylül Öztürk ve 2.sayfa sunucuları yorumlarda adeta bir birleriyle kapıştı. Eylül Öztürk'ün paylaştığı bir fotoğrafa taklit diyen 2.sayfa sunucularına Eylül Öztürk'ten sert tepki geldi.

2.SAYFA SUNUCULARI FOTOĞRAF TAKLİT DEDİ

2. Sayfa, daha sonra bir paylaşım daha yaparak ünlü çiftin fotoğrafının taklit olduğunu iddia etti.

'BU KADINA ŞİDDETTİR'

Yorum karşısında çileden çıkan 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, canlı yayında Eylül Öztürk'ün kadına şidette bulunduğunu iddia etti. Öztürk'ün bebek sahibi olamayan kadınları incittiğini belirten sunucular, sosyal medya fenomenini eleştiri yağmuruna tuttu.