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  3. Eymen Kara'yı ezen halası Zerrin Kara'dan, çocuk parkında dikkat çeken paylaşım: "Kaybettiğin geri dönmüyor"

Eymen Kara'yı ezen halası Zerrin Kara'dan, çocuk parkında dikkat çeken paylaşım: "Kaybettiğin geri dönmüyor"

İzmir'de yeğenini ezerek yaşamına son veren Zerrin Kara, psikolojik tedavilerinin ardından yeniden hayata döndü. Sosyal medya hesabında bir çocuk parkını paylaşan halanın, paylaştığı not dikkat çekiciydi.

Eymen Kara'yı ezen halası Zerrin Kara'dan, çocuk parkında dikkat çeken paylaşım: "Kaybettiğin geri dönmüyor"

İzmir'de halası tarafından arabayla ezilerek hayatını kaybeden Eymen Kara, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Eymen'in halası Zerrin Kara aylar sonra sosyal medya hesabını kullanmaya başladı. İlk paylaşımını çocuk parkında gerçekleştiren Kara, "Kaybettiğin geri dönmüyor" ifadelerine yer verdi. Kara'nın paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.

Eymen Kara'yı ezen halası Zerrin Kara'dan çocuk parkında dikkat çeken paylaşım: Kaybettiğin geri dönmüyor

"ÇOK ÖZLERSİN YA HANİ"

Korkunç olayın ardından Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedavi gören haladan duygusal bir paylaşım geldi. Bir çocuk parkında iki salıncağın resmini çeken Zerrin Kara "Çok özlersin ya hani, sesini kokusunu gülüşünü her şeyini… Elinde olsa sıkıca sarılacaksın...
Kokusunu içine öyle bir çekeceksin ki… Ama aması yok işte kaybettiğin asla geri dönmüyor..." notunu ekledi.

Eymen Kara'yı ezen halası Zerrin Kara'dan çocuk parkında dikkat çeken paylaşım: Kaybettiğin geri dönmüyor

Olay sonrası hala Zerrin Kara şüpheli bulunmuş, Eymen'in babası, (Zerrin Kara'nın ağabeyi) kız kardeşinin yargılanmasını isteyip şikayetçi olmuştu.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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