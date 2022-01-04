Eymen Kara'yı ezen halası Zerrin Kara'dan, çocuk parkında dikkat çeken paylaşım: "Kaybettiğin geri dönmüyor"

İzmir'de halası tarafından arabayla ezilerek hayatını kaybeden Eymen Kara, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Eymen'in halası Zerrin Kara aylar sonra sosyal medya hesabını kullanmaya başladı. İlk paylaşımını çocuk parkında gerçekleştiren Kara, "Kaybettiğin geri dönmüyor" ifadelerine yer verdi. Kara'nın paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.

"ÇOK ÖZLERSİN YA HANİ"

Korkunç olayın ardından Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedavi gören haladan duygusal bir paylaşım geldi. Bir çocuk parkında iki salıncağın resmini çeken Zerrin Kara "Çok özlersin ya hani, sesini kokusunu gülüşünü her şeyini… Elinde olsa sıkıca sarılacaksın...

Kokusunu içine öyle bir çekeceksin ki… Ama aması yok işte kaybettiğin asla geri dönmüyor..." notunu ekledi.

Olay sonrası hala Zerrin Kara şüpheli bulunmuş, Eymen'in babası, (Zerrin Kara'nın ağabeyi) kız kardeşinin yargılanmasını isteyip şikayetçi olmuştu.