Eythor Orn Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eythor Orn Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eythor Orn Eythorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eythor Orn Eythorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eythor Orn Eythorsson 9 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Eyþór Örn Eyþórsson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eythor Orn Eythorsson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 19 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Eythor Orn Eythorsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Eythor Orn Eythorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eythor Orn Eythorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Şubat 2022 yılında Valur
19 Mart 2022 yılında KH
2 Şubat 2023 yılında Valur
Eythor Orn Eythorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eythor Orn Eythorsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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