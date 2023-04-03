Eythor Orn Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eythor Orn Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Eythor Orn Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eythor Orn Eythorsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.