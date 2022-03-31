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  3. EYT'lilerin, Emeklilerin gözü Temmuz ayı zamlarında!

EYT'lilerin, Emeklilerin gözü Temmuz ayı zamlarında!

3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmaları Mayıs ayında Meclise sevk edilecek ve ancak Temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor.

EYT'lilerin, Emeklilerin gözü Temmuz ayı zamlarında!

Mart ayında Meclise sevk edilecek 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro çalışmasında, emeklilere temmuzda yılın ikinci zammını alacak. Emekli maaşlarında yüzde 20'nin üzerinde bir artış söz konusu olabilecek. Mayıs ayı ile birlikte Ramazan bayramı ikramiyesi emeklilere ödenecek. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler  2.200 TL'yi hesaplarında görüyor.

EYT'lilerin, Emeklilerin gözü Temmuz ayı zamlarında!

EYT'Lİ VATANDAŞ İÇİN KONU MASADA

EYT konusunda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak nitelendirilen EYT'de farklı kurumlarda çalışanlar, primi eksik olanlar, staj sigortası olanlar gibi farklı yapıda vatandaşlar da bulunuyor.

EYT'lilerin, Emeklilerin gözü Temmuz ayı zamlarında!

Bütün bunların kapsam dahilinde olup olmadığının tarifi gerekecek. Ardından ne şekilde emekli olacakları, belli şartlar konulup konulmayacağı da çalışılacak.

EYT'lilerin, Emeklilerin gözü Temmuz ayı zamlarında!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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