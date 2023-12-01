Eyüpsultan’da gecekonduda çıkan yangın korkuttu! Ağır yaralı var!

Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri dar sokak ve hatalı parklardan yangına müdahale etmekte güçlük çekerken içeride bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında İslambey Mahallesi İlkyaz Sokak’ta bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi.

Dar sokaklar itfaiyeye geçit vermedi

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı gecekonduda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda yaşayan şahıs, çıkan yangında güçlükle kendini dışarı attı. Ağır yaralı olarak kendi imkanlarıyla dışarı çıkan kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

‘İtfaiye ekiplerinin dar sokak ve hatalı parklardan yangına müdahalesi gecikti’

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokak ve hatalı parklar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Ekipler sokağa giremeyince hortumları birbirine bağlayarak yangına müdahale edebildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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