Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı! Partiler aday listelerini en geç o tarihte YSK'ya teslim edecek!

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

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Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı! Partiler aday listelerini en geç o tarihte YSK'ya teslim edecek!

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararına göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Oy pusulasındaki yerler 27 Ocak'ta kurayla belirlenecek

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Listeler en geç 20 Şubat'a kadar teslim edilecek

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim yasakları 21 Mart'ta başlayacak

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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