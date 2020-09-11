10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararıGünlük burç yorumları 11 Eylül Cuma 2020 | Burç yorumlarıKahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı11 Eylül 2020 hava durumu tahminleri | Bugün hava durumu nasıl olacak?Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı!Bursa’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu!Ege Denizi'nde korkutan deprem!Küçükçekmece'de molotof ve ses bombası atan 2 kişi yakalandıABD, Ortadoğu'da asker sayısını azaltmaya devam ediyorPKK'lı terörist İsa Özer, Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı!

Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı!

Eyüpsultan'da TEM otoyolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç devrildi. Araçta sıkışan bir kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı!

Edirne istikametinde ilerleyen 16 JLA 78 plakalı otomobil ile 34 JM 7896 plakalı otomobil, Hasdal viyadüğü mevkisinde çarpıştı.

Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı!

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı!

Araçta sıkışan bir kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Diğer iki yaralı da çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı!

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT