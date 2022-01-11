Eyyam Ağası ne demek, TDK'ya göre Eyyam Ağası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eyyam ağası ne demek? Eyyam ağası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eyyam ağası kelimesi. Peki eyyam ağası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eyyam ağası nedir, eyyam ağası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EYYAM AĞASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eyyam ağası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eyyam ağası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse, eyyam efendisi, eyyam reisi

