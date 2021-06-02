Ezan sesi tartışması! Suudi Arabistan'da ezan sesinin kısılması tepkilerin odağında

Suudi Arabistan, camilerin ezan sesini tartışıyor. Ülkedeki camilere ezan sesinin yüksekliği için yeni kurallar getirilmesi gündem oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdüllatif El Şeyh, "Namaz kılmak isteyenlerin imamın sesini beklemesine gerek yoktur. Önceden camiye gitmiş olmaları gerekir" dedi.

"NAMAZ KILMAK İSTEYENİN EZAN SESİNİ DUYMASINA GEREK YOK"

Ezan sesi ile ilgili yapılan açıklamada ses yüksekliği ile yeni kararlar açıklandı. Suudi İslami İşler Bakanlığının geçtiğimiz hafta ezanın, camilerdeki tüm hoparlörlerin azami ses seviyesinin en fazla üçte biri yüksekliğinde okunması kararı aldı. Ülkenin muhafazakâr kesimden tepki gelmesinin ardından da Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdüllatif El Şeyh'in açıklaması ise şaşırttı. Bakan, namaz kılmak isteyenlerin imamın çağrısını beklemesinin gerekmediğini söyledi.

"HALKIN TEPKİSİ İLE BU KARAR ALINDI"

Gündemde olan tartışma hakkında açıklama yapan Abdüllatif El Şeyh, devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, ezan sesinin kısılması kararının halktan gelen tepkiler üzerine alındığını dile getirdi. Ezan sesinden şikâyet edenler arasında, yaşlıların ve çocuklarının uykularının bölündüğünü söyleyen ailelerin bulunduğunu belirtti.

"SUUDİ KRALLIĞIN DÜŞMANI"

Aldığı eleştirilere değinen Suudi bakan, sosyal medyada bu kararı eleştirip 'restoran ve kafelerdeki yüksek sesli müziğin de kısılması gerektiğini' iddia eden kesimlere de tepki gösterdi. "Namaz kılmak isteyenlerin imamın sesini beklemesine gerek yoktur. Önceden camiye gitmiş olmaları gerekir." diyen Abdüllatif El Şeyh, karara karşı çıkanları 'Suudi krallığının düşmanı' olarak niteledi. Tepkileri dile getirenlere suçlayıcı ifade kullanan Bakan, bu kişilerin sorun çıkarmayı ve ulusal bütünlüğü bozmak istediğini söyledi.

VAAZLAR SOKAĞA VERİLMEYECEK

Suudi İslami İşler Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı karar uyarınca cami hoparlör sesleri kısıldı. Ezan sesinin yanı sıra vaazlar da kısıtlama kapsamına alındı. Ezan sonrasında camilerde okunan dualar veya verilen vaazlar hoparlörden yayınlanmayacak; ezandan sonra hoparlörler kapatılacak.