Ezekiel Bassey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezekiel Bassey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezekiel Bassey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezekiel Bassey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezekiel Bassey 10 Kasım 1996 tarihinde Akwa Ibom şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ezekiel Joseph Bassey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezekiel Bassey Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Majestic yapmaktadır. Ezekiel Bassey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ezekiel Bassey'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ezekiel Bassey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezekiel Bassey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezekiel Bassey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezekiel Bassey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Dakkada FC

1 Ocak 2014 yılında Akwa United

1 Ocak 2015 yılında Enyimba Aba

31 Ocak 2017 yılında Barcelona B

30 Haziran 2017 yılında Enyimba Aba

6 Eylül 2017 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2018 yılında Akwa United

21 Ocak 2019 yılında El Masry

1 Temmuz 2019 yılında Petrojet

1 Kasım 2020 yılında Qanah

1 Eylül 2021 yılında Akwa United

Ezekiel Bassey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezekiel Bassey şuan Akwa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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