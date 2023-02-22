Ezekiel Haastrop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezekiel Haastrop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezekiel Haastrop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ezekiel Haastrop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ezekiel Haastrop 8 Şubat 2002 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Adenitan Ezekiel Haastrop şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ezekiel Haastrop Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Royal Trust FC yapmaktadır. Ezekiel Haastrop, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 2 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ezekiel Haastrop'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ezekiel Haastrop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ezekiel Haastrop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Ifeanyi Ubah
2 Ekim 2021 yılında Kwara United
Ezekiel Haastrop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ezekiel Haastrop şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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