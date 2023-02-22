Ezekiel Haastrop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezekiel Haastrop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ezekiel Haastrop kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ezekiel Haastrop ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.