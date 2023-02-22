Ezekiel Tamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezekiel Tamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezekiel Tamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ezekiel Tamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ezekiel Tamara 1 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ezekiel Ojudigha Tamara şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ezekiel Tamara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OUS LTD yapmaktadır. Ezekiel Tamara, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ezekiel Tamara'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ezekiel Tamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ezekiel Tamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında Kano Pillars
1 Eylül 2022 yılında Kwara United
Ezekiel Tamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ezekiel Tamara şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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