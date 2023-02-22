Ezekiel Tamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezekiel Tamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ezekiel Tamara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ezekiel Tamara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.