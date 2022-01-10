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Ezelî isminin anlamı nedir, Ezelî ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ezelî isminin anlamı; öncesiz ve eski olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Ezelî isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ezelî isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ezelî isminin anlamı nedir, Ezelî ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ezelî isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ezelî ismi ne demek, Ezelî ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ezelî isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ezelî İsminin anlamı nedir? TDK Ezelî anlamı:

Ezeli ismi Türk dil kurumunda öncesiz ve eski olarak iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

Ezelî İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ezeli ismi kuranda geçmemektedir.

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Ezelî isminin kökeni:

Ezelî ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Ezelî isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Ezelî isminin rengi:

Eski Gül

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Ezelî ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Ezelî isminin Harf Analizi Nedir ?

Ezelî ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ezelî isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ezelî ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

Z : 29

E : 6

L : 15

İ : 12

= 68 Ezelî İsminin Numeroloji Toplamı 68’dir.

Ezelî isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ezelî ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ezelî isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E: 5   Z: 8   E: 5   L: 3   İ: 9 = 30

3 0 = 3 Kader sayısıdır

Ezelî isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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