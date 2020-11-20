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  3. Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek!

Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek!

Eski model ve Erberk Ajans’ın sahibi Neşe Erberk, Ezgi Eyüpoğlu açmış olduğu tazminat davasını kazandı. Ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu 127 bin TL tazminat ödeyecek.

Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek!

Neşe Erberk, oyuncu Ezgi Eyüboğlu’yla 2012 yılında 3 yıl sürecek bir sözleşme imzaladı.

Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek!

2015 yılında biten sözleşme, tarafların sessiz kalması sonucu hüküm gereği üç yıl daha uzadı.

Eyüboğlu, ajansın haberi olmadan 'Payitaht Abdülhamid' adlı dizide rol almaya başlayınca Erberk Ajans’ın avukatları, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek!

Eyüboğlu, ajansın haberi olmadan 'Payitaht Abdülhamid' adlı dizide rol almaya başlayınca Erberk Ajans’ın avukatları, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek!

127 BİN LİRA ÖDEYECEK

Mahkeme, Ezgi Eyüboğlu’nun 127 bin lira cezai şart ücretini 3 yıllık faiziyle birlikte Neşe Erberk’e ödemesine karar verdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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