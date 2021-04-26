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Ezgi isminin anlamı nedir, Ezgi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ezgi isminin anlamı; name, melodi demektir. Bu içeriğimizde Ezgi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ezgi isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ezgi isminin anlamı nedir, Ezgi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ezgi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ezgi ismi ne demek, Ezgi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ezgi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ezgi İsminin anlamı nedir? TDK Ezgi anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Ezgi ismi belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi; kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi; üzüntü, sıkıntı; gidiş, yol, tarz, tempo; bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi anlamlarında kullanılmaktadır.

Ezgi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ezgi ismi Kuran'ı Kerim'de geçmektedir.

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Ezgi isminin kökeni:

Ezgi ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılan Ezgi isminde 56490 kişi bulunmaktadır.

Ezgi isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Ezgi isminin rengi:

Mor

Ezgi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Ezgi isminin Harf Analizi Nedir ?

Ezgi ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

G : Dirençli, zor hayat dersleri

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ezgi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ezgi ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

Z : 29

G : 8

İ : 12

= 55 Ezgi İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

Ezgi ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ezgi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Ezgi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

E: 5   Z: 8   G: 7   İ: 9 = 29

2 9 = 11 Kader sayısıdır

Ezgi isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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