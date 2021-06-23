Ezgi Mola "Aşı olun" çağrısında bulundu! Sosyal medyada gündeme oturdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan Şener Şen ve Ezgi Mola'nın herkesi aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren oyuncu Ezgi Mola Sağlık Bakanı Koca'nın Bakan Koca, "Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır." notuyla yayınladığı kamu spotunda, "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim." diye seslendi.

Bu paylaşımın ardından ünlü oyuncu Ezgi Mola en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.

Usta sinema sanatçısı Şener Şen ise kamu spotunda, "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için, normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın" ifadesini kullandı.

Ayrıca "Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla Covid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz" ifadeleri videolarda yer alırken kamu spotlarının televizyon kanallarında da gösterileceği öğrenildi.