Ezgi Mola hamile mi? Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddiaya göre bir süredir birlikte olan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı ünlü oyuncunun hamile kalmasının ardından apar topar nikah hazırlıklarına başladı.

1.5 yıldır birlikte olan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bir süredir evlilik planladıkları ancak pandemi nedeniyle bu kararlarının erteledikleri biliniyordu.

Ancak ortaya atılan bir iddia çiftin sevenlerini heyecanlandırdı. İddialara göre 37 yaşındaki Ezgi Mola'nın uzun süredir annelik hayali kurduğu ve aldığı bebek haberiyle sevince boğulduğu öğrenildi.

Bu haberin ardından Çeşme'de işletmecilik yapan Aksakallı'nın düğün hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

Hamile olduğu iddia edilen Ezgi Mola'nın rol aldığı dizi devam ettiği için uygun anı kollayan çift, en kısa zamanda nikah masasına oturacak.